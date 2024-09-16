Джанабаева и Меладзе живут в Испании как обычные люди

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева, фото: super.ruАльбина Джанабаева поделилась в социальных сетях интересным видео из повседневной жизни, где она вместе с мужем Валерием Меладзе посещает магазины и обсуждают выбор продуктов.