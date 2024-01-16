Депутат Нилов призвал изучить идею ограничить право иностранцев торговать алкоголем

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение ограничить иностранным гражданам право участвовать в розничной торговле алкогольной и табачной продукцией.
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