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Коллаборационизм на деньги "Фонда Кино"

Коллаборационизм на деньги "Фонда Кино"

Откровение режиссера новой экранизации "Мастера и Маргариты", которая снималась в том числе на деньги "Фонда Кино".

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Комментарии
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Пульхерия Djem
Фильм не должен выйти на экраны.
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16 час.
Лидия Курзаева
Сколько врагов наша страна пригрела на своей груди.  Фильм режиссёра  Михаил Локшина однозначно надо запретить.
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16 час.
Наталия
Не только фильм, но, главное, самого режиссера надо запретить в России. Пусть реализует свой &quot;творческий&quot; потенциал в государстве,  за которое так болеет.
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14 час.

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