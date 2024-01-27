Коллаборационизм на деньги "Фонда Кино"

Сколько врагов наша страна пригрела на своей груди. Фильм режиссёра Михаил Локшина однозначно надо запретить.

Наталия

Не только фильм, но, главное, самого режиссера надо запретить в России. Пусть реализует свой "творческий" потенциал в государстве, за которое так болеет.