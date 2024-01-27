Откровение режиссера новой экранизации "Мастера и Маргариты", которая снималась в том числе на деньги "Фонда Кино".
Коллаборационизм на деньги "Фонда Кино"
Комментарии
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Пульхерия Djem
Фильм не должен выйти на экраны.
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16 час.
Лидия Курзаева
Сколько врагов наша страна пригрела на своей груди. Фильм режиссёра Михаил Локшина однозначно надо запретить.
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16 час.
Наталия
Не только фильм, но, главное, самого режиссера надо запретить в России. Пусть реализует свой "творческий" потенциал в государстве, за которое так болеет.
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14 час.
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