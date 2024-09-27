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Царьград

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Блокада или мир: Лавров поставил США перед честным выбором

Блокада или мир: Лавров поставил США перед честным выбором

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров во время заседания Совбеза ООН поставил США перед честным выбором.

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