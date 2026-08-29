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«Марик» — фильм о том, как нам всем возвращаться с войны: военкор Коц ответил критикам, которые поставили на этом кино крест

«Марик» — фильм о том, как нам всем возвращаться с войны: военкор Коц ответил критикам, которые поставили на этом кино крест

На эту премьеру я не мог не пойти. Сам же «впрягся» за сериал, когда его поразительно цинично для текущего исторического момента… даже не засудили.

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Профиль пользователя Елена Сикорова
Елена Сикорова

Вот ФИО тех критиков, кого опубликовали в сми:                             Жюри конкурса игровых сериалов

Власов Никита (режиссер и сценарист)
Кузнецова Анна (режиссер и сценарист)
Кальварский Сергей (продюсер и режиссер)
Эген Нурбек (режиссер и сценарист)

Жюри документальной программы

Головнев Владимир (режиссер-сценарист и продюсер)
Егиазарова Илона (главный редактор DOC.ru)
Музыченко Светлана (режиссер, сценарист и актриса)

Индустриальное медиа «Документальное Кино»Индустриальное медиа «Документальное Кино»
Профиль пользователя Аршак Меликджанян
Аршак Меликджанян

И у меня вопрос к "министерке" культуры, к власти, где ваша позиция, почему такие сволочи и мерзавцы имеют возможность сидеть в жюри и так подло декларировать свою предательскую позицию ничего не боясь, сколько можно - МАТЬ ВАШУ?