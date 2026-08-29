«Марик» — фильм о том, как нам всем возвращаться с войны: военкор Коц ответил критикам, которые поставили на этом кино крест

На эту премьеру я не мог не пойти. Сам же «впрягся» за сериал, когда его поразительно цинично для текущего исторического момента… даже не засудили.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IK «А русские годами...
- ZS «Не буду отвечать...
- АЛ Кто взорвал «Севе...
под «попечительством» Станислава Воскресенского
Вот ФИО тех критиков, кого опубликовали в сми: Жюри конкурса игровых сериаловИндустриальное медиа «Документальное Кино»Индустриальное медиа «Документальное Кино»
Власов Никита (режиссер и сценарист)
Кузнецова Анна (режиссер и сценарист)
Кальварский Сергей (продюсер и режиссер)
Эген Нурбек (режиссер и сценарист)
Жюри документальной программы
Головнев Владимир (режиссер-сценарист и продюсер)
Егиазарова Илона (главный редактор DOC.ru)
Музыченко Светлана (режиссер, сценарист и актриса)
Обязательно посмотрю! 😍
Это не кинокритики. Это киноКРЫСики
И у меня вопрос к "министерке" культуры, к власти, где ваша позиция, почему такие сволочи и мерзавцы имеют возможность сидеть в жюри и так подло декларировать свою предательскую позицию ничего не боясь, сколько можно - МАТЬ ВАШУ?
Товарищ СТАЛИН, где Ваша резолюция красным карандашом "расстрелять"????????????????????????????????????????????
ХОТЬ что то человеческое ,а то их колобки уже достали достали
Где фамилии этих 12 критиков? Слабо назвать, могут затоптать?
Надо посмотреть.
Будем посмотреть!