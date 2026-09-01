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Регионы России

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Сенат США принял законопроект о новых санкциях против России, столкнувшийся с оппозицией демократов

Сенат США принял законопроект о новых санкциях против России, столкнувшийся с оппозицией демократов

Сенат США проголосовал за принятие законопроекта о введении новых санкций против России, однако документ встретил серьезное сопротивление в Палате представителей со стороны демократов.

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