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SPLETNIK

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Лерчек госпитализировали из-за "адской" боли в ногах и спине

Лерчек госпитализировали из-за "адской" боли в ногах и спине

Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), у которой рак желудка последней стадии, госпитализировали из-за боли в ногах и спине.

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