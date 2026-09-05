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Мировое обозрение

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Когда мы увидим доказательства вины России, господин Мерц?

Когда мы увидим доказательства вины России, господин Мерц?

Берлин впервые официально обвинил Россию в причастности к инциденту с дроном в аэропорту Лейпцига, произошедшему 4 августа.

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