В Приморском районе построят новую школу с двумя бассейнами

Учебное заведение сможет разместить 550 учеников начальных и средних классов Начинается строительство новой школы с двумя бассейнами и спортивным кластером в ЖК «Прайм Приморский», рядом с улицей Лидии Зверевой.
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