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«Беспошлинный ввоз говядины уничтожает российских производителей»

«Беспошлинный ввоз говядины уничтожает российских производителей»

Продление беспошлинного ввоза говядины на следующий год может нанести непоправимый урон производству этого вида мяса в России, уверен член Генерального Совета «Партии дела», генеральный директор медиагруппы «Крестьянские ведомости» Игорь Абакумов.

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