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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика
Всемирный день оптимизма – это вот прямо то, что доктор прописал в предпоследний

Всемирный день оптимизма – это вот прямо то, что доктор прописал в предпоследний вторник года. Дедлайны горят, время несется как ненормальное, а мы с вами выдыхаем и празднуем новый день.

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