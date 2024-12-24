Всемирный день оптимизма – это вот прямо то, что доктор прописал в предпоследний вторник года. Дедлайны горят, время несется как ненормальное, а мы с вами выдыхаем и празднуем новый день.
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Всемирный день оптимизма – это вот прямо то, что доктор прописал в предпоследний вторник года. Дедлайны горят, время несется как ненормальное, а мы с вами выдыхаем и празднуем новый день.