"Россия насильно выталкивает беженцев на нашу территорию": в Финляндии нашли виновного в проблемах мигрантов на границе

Несколько дней подряд на пограничных пунктах российско-финской границы наблюдают небывалый ажиотаж. В сторону Финляндии пытаются прорваться смуглолицые люди - финские пограничники этим недовольны и считают ситуацию спровоцированной РФ.
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