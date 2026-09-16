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В Европе творит чудеса еще один вратарь из России: после Сафонова восторги за суперматч в ЛЕ получил Худяков

В Европе творит чудеса еще один вратарь из России: после Сафонова восторги за суперматч в ЛЕ получил Худяков

Признан лучшим игроком!Австрийский «Штурм» Даниила Худякова стартовал в новом сезоне общего этапа Лиги Европы.

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