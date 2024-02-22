Губернатор Сальдо: украинский дрон атаковал автобус под Новой Каховкой

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в Telegram-канале, что под Новой Каховкой при атаке украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ранены водитель маршрутного автобуса и пассажирка.
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