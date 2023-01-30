Николай Самусев о лишении титула: «Я вернусь еще злее, голоднее и мотивированнее»

Николай Самусев, который из-за травмы был вынужден сняться с защиты своего титула NAIZA против Сайфуллы Джабраилова, прокомментировал лишение титула: «Все вы знаете, что я перенес операцию на крестообразную связку, после чего я начал усердную подготовку, но к сожалению, вновь получил травму, на этот раз мениска.