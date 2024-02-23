Небензя: Евросоюз является одним из главных проигравших в конфликте на Украине

Европейский союз (ЕС) является одним из главных проигравших в конфликте на Украине. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации, посвященном Украине сообщает ТАСС.
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