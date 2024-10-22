ВС РФ заняли значительную часть центра города Горняк, а также продолжают смыкать кольцо вокруг Селидово С Покровско-Кураховского направления продолжают приходить позитивные новости.
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ВС РФ заняли значительную часть центра города Горняк, а также продолжают смыкать кольцо вокруг Селидово С Покровско-Кураховского направления продолжают приходить позитивные новости.
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