Самый большой вертолет СССР поднимал 40 тонн. Почему Ми В-12 так и не стал серийным

В 1969 году советский В-12 поднял в воздух груз массой более 44 тонн — абсолютный рекорд для вертолетов, который остается непревзойденным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Сколько зарабатыв...
- Смотрим цены на Л...
- Смотрим цены на Л...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым