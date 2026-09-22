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Самый большой вертолет СССР поднимал 40 тонн. Почему Ми В-12 так и не стал серийным

Самый большой вертолет СССР поднимал 40 тонн. Почему Ми В-12 так и не стал серийным

В 1969 году советский В-12 поднял в воздух груз массой более 44 тонн — абсолютный рекорд для вертолетов, который остается непревзойденным.

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