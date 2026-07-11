Забывайте о красоте и хот-догах: на Украине заговорили о смене формата АЗС Российские Вооружённые силы продолжают нанесение ударов по объектам топливно-энергетическог.
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Забывайте о красоте и хот-догах: на Украине заговорили о смене формата АЗС Российские Вооружённые силы продолжают нанесение ударов по объектам топливно-энергетическог.
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