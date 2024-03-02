Российский рэпер Миша Маваши заступился за избитого в Перми блогера

Российский рэпер Миша Маваши заступился за блогера Lexus 500, которого избили в центре Перми. Исполнитель рассказал, что участников избиения задержали, но отпустили, так как потерпевший отказался писать заявление.
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