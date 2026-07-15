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Царьград

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Путин и Трамп согласовали мирный план по Украине - встреча на Аляске

Путин и Трамп согласовали мирный план по Украине - встреча на Аляске

В Роспатент подали заявку на регистрацию бренда «Дух Анкориджа» для парфюмерии. Замминистра Сергей Рябков отметил, что под этим подразумевается доверие между Путиным и Трампом, достигнутое на саммите в Анкоридже 15 августа 2025 года.

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