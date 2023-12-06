FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 732 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • КИРИЛЛ Трифонов
    Да,да. Где то это мы уже слышали. Году эдак в 2008,2009. Ага тогда тоже миллиарды выделяли. Автоваз родил весту. А се...Куда уйдут 15 мил...
  • Вовка Мопош
    Москва впереди! Лианозовский парк со стороны Череповецкий…Нижегородцев разв...
  • Вовладар Даров
    Вот что делают инопланетяне всемогущие! Лель, Агузарова дети космоса!))Восстали из забве...

Стало известно, что похудение оказывает влияние на активность мозга

Стало известно, что похудение оказывает влияние на активность мозга

Исследователи из Института управления здравоохранением больницы общего профиля НОАК в Пекине (Китай) выяснили, что процесс похудения снижает активность областей мозга, ответственных за формирование зависимости (в том числе пищевой) путем изменения микрофлоры кишечника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх