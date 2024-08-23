Премьер Кобахидзе: депутаты партии Саакашвили лишатся мандатов после ее запрета

Премьер-министр Грузии и Ираклий Кобахидзе заявили, что депутаты оппозиционной партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" будут лишены своих мандатов после того, как политсила будет признана неконституционной.
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