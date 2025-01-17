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5koleso.ru

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Чем Tiggo 9 отличается от Jaecoo J8 и почему он конкурирует с Geely Monjaro: тест нового 7-местного кроссовера Chery

Чем Tiggo 9 отличается от Jaecoo J8 и почему он конкурирует с Geely Monjaro: тест нового 7-местного кроссовера Chery

Забавно, что главным конкурентом своего нового флагмана в российском представительстве Сhery видят не 7‑местных собратьев по концерну, Jetour X90 Plus и Soueast S09, и даже не GAC GS8, а… Geely Monjaro! Он хоть и 5‑местный, но целевая аудитория у него одна и та же, семейные люди с высоким уровнем дохода, поэтому при ценовом позиционировании новинки маркетологи […]Забавно, что главным конкурентом своего нового флагмана в российском представительстве Сhery видят не 7‑местных собратьев по концерну, Jetour X90 Plus и Soueast S09, и даже не GAC GS8, а… Geely Monjaro! Он хоть и 5‑местный, но целевая аудитория у него одна и та же, семейные люди с высоким уровнем дохода, поэтому при ценовом позиционировании новинки маркетологи Сhery смотрели в его сторону.

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