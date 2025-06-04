Экономист: для Франции и Бельгии поставки газа из России актуальны

Вопрос поставок газа и его источников для некоторых стран ЕС теперь связан не только финансово-политической сферой, но и с перспективами развития, рассказал RT генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.
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