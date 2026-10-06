«Гнать поганой метлой вслед за Реввой»: россияне требуют зачистку от «пугачёвской мафии»

Отмена концерта Александра Реввы (Артура Пирожкова) в Новосибирске — может быть только началом.
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Всё правильно. Пусть выступает в Лимассоле.
Одна и таже морозота с экранов ЦТВ десятилетиями тусуется. Надоели практически все, как жопе гвозди в табуретке. Пора гнать.
"Таланты у нас есть, надо просто вырубить этот сорняк, который сейчас там пророс, чтобы пробились нормальные благородные деревья" Очень правильно сказано! Ревва , и многие подобные ему персонажи, это не искусство и культура, а уровень выродившегося и превратившегося в низкопробный бизнес- проект, КВН.
Давно пора