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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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«Гнать поганой метлой вслед за Реввой»: россияне требуют зачистку от «пугачёвской мафии»

«Гнать поганой метлой вслед за Реввой»: россияне требуют зачистку от «пугачёвской мафии»

Отмена концерта Александра Реввы (Артура Пирожкова) в Новосибирске — может быть только началом.

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Наталия

"Таланты у нас есть, надо просто вырубить этот сорняк, который сейчас там пророс, чтобы пробились нормальные благородные деревья" Очень правильно сказано! Ревва , и многие подобные ему персонажи, это не искусство и культура, а уровень выродившегося и превратившегося в низкопробный бизнес- проект, КВН.