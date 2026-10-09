День в истории: 9 октября 1997 года в усадьбе Лопухиных произошло открытие музея художника Николая Рериха

9 октября 1997 года состоялось знаковое событие в мире изобразительного искусства. В этот день на втором этаже главного здания усадьбы Лопухиных в Малом Знаменском переулке были открыты семь отреставрированных залов, в которых разместилась значительная часть наследия семьи Рерихов.