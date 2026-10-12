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Более 1,7 миллиона квадратных метров промышленной инфраструктуры создадут по программе МПТ

Более 1,7 миллиона квадратных метров промышленной инфраструктуры создадут по программе МПТ

Программа стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) способствует развитию современной производственной инфраструктуры в разных районах Москвы, повышая привлекательность промышленного строительства для частных инвесторов.

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