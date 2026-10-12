Более 1,7 миллиона квадратных метров промышленной инфраструктуры создадут по программе МПТ

Программа стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) способствует развитию современной производственной инфраструктуры в разных районах Москвы, повышая привлекательность промышленного строительства для частных инвесторов.
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