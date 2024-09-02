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«Феррари» Шварцмана выиграла гонку WEC на «Трассе Америк»

Роберт Шварцман, Роберт Кубица и Йе Йефей одержали победу на этапе чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) в Остине за рулем клиентского гиперкара «Феррари» 499P команды «АФ Корсе».

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