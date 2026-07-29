Стало известно, сколько ракет Patriot и THAAD США потратили в конфликте с Ираном

Центр стратегических и международных исследований* (CSIS* - признана в РФ нежелательной организацией) подсчитал, что США в ходе противостояния с Ираном израсходовали более 1,5 тысячи ракет Patriot и около 200 перехватчиков THAAD, столкнувшись с ощутимым дефицитом средств противовоздушной обороны на фоне возможного обострения конфликта.