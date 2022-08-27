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Иван Ургант пошутил об уходе Дмитрия Нагиева из шоу «Голоc 60+»

Иван Ургант пошутил об уходе Дмитрия Нагиева из шоу «Голоc 60+»

Ранее Нагиева заменила Лариса Гузеева в роли новой ведущей «Голоc 60+». Фото: из открытых источников Телеведущий Дмитрий Нагиев попрощался с шоу «Голоc 60+», передав эти бразды Ларисе Гузеевой, о чем шоумен Иван Ургант не преминул сыронизировать.

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