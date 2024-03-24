2 дня назад 16K прочитали Впервые опубликовано на сайте "Вестник Кавказа" Старший аналитик "Вестника Кавказа", эксперт Российского совета по международным делам Андрей Петров раскрыл причины решения премьер-министра Армении Никола Пашиняна совершить визит в Москву 8 мая для участия в юбилейном саммите ЕАЭС.
Пашинян решил остаться с Россией ради денег
Комментарии
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Татьяна Кибишева
Ещё одна политическая проститутка.
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15 час.
Ирина Белоусова
В России столько много армян живет, а этот деятель гадит всем и в России и в Армении
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2 час.
t
tatyanadavydkina
А он уверен что Россия на это согласна?
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48 мин.
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