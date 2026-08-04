Владимир Ефимов: в «Москве-Сити» возведут футуристический мост

Новый пешеходный мост в футуристическом стиле возведут на территории делового центра «Москва-Сити». По словам главы столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, строить объект, согласно предварительным планам, начнут уже в следующем году.
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