Полицейский Дед Мороз из Ямало-Ненецкого автономного округа поздравил учащихся кадетского класса правоохранительной направленности с наступающим Новым годом

В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники полиции превратились в сказочных волшебников и поздравили воспитанников социально-правового кадетского класса гимназии № 1 с наступающими новогодними праздниками.
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