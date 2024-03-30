Есть ли в России место для вора в законе №1? «Философия — жить криминалом».

Криминальный авторитет Шакро Молодой вышел из колонии на два года раньше срокаЗахарий Калашов, известный также как Шакро МолодойСергей Савостьянов/ТАСС Из колонии в Краснодарском крае вышел Захарий Калашов, известный как Шакро Молодой.
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