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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

77% россиян относятся к ставкам положительно или нейтрально. Азарт, спорт и риск – главные ассоциации с букмекерами

Большая часть россиян относится к ставкам на спорт положительно или нейтрально. По данным исследования Ставок на Спортсе’’ и агентства PROGNOSIS, положительно к ставкам относятся 33% россиян, нейтрально – 44%, отрицательно – 23%.

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