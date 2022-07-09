Самый громкий и тюнингованный автомобиль выбирают в Уссурийске

Самый громкий и тюнингованный автомобиль выбирают в Уссурийске

Фестиваль автозвука и тюнинга ZVUKDV FEST начался в Уссурийске. Это один из этапов Дальневосточных соревнований для выхода в финал, который пройдет уже в августе во Владивостоке.

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