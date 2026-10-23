В «Мосбилете» напомнили, что купить билет можно онлайн на официальном портале мэрии.В Зале церковных соборов 28 октября выступят победитель международных конкурсов пианист Владимир Вишневский и симфонический оркестр радио «Орфей» под управлением заслуженного артиста РФ Сергея Кондрашева.