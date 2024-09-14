Ответ России за ракеты на Москву: Мало не покажется. Решение принято — Рябков

Замглавы МИД России Сергей Рябков уточнил, что наша страна будет реагировать на снятие США ограничений на использование дальнобойных ракет по нашей территории так, что мало никому не покажется.
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