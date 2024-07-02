За что продавцов лотерейного билета посадили в тюрьму

Как видите из прикреплённой к статье заметки в советской газете, за продажу лотерейного билета банковских работников посадили в тюрьму на реальные сроки: строгое наказание, если учесть, что порядки в советских тюрьмах были сравнительно суровыми.
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