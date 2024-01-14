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Арис Василакос покидает Kunos Simulazioni, студию разработчиков Assetto Corsa Competizione Арис ...

Арис Василакос покидает Kunos Simulazioni, студию разработчиков Assetto Corsa Competizione Арис ...

Арис Василакос покидает Kunos Simulazioni, студию разработчиков Assetto Corsa CompetizioneАрис Василакос, одна из важнейших фигур в разработке Assetto Corsa Competizione, покинул Kunos Simulazioni: об этом сообщил теперь уже бывший руководитель подразделения исследований и разработок автомобилей итальянской студии.

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