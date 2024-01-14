Арис Василакос покидает Kunos Simulazioni, студию разработчиков Assetto Corsa Competizione Арис ...

Арис Василакос покидает Kunos Simulazioni, студию разработчиков Assetto Corsa CompetizioneАрис Василакос, одна из важнейших фигур в разработке Assetto Corsa Competizione, покинул Kunos Simulazioni: об этом сообщил теперь уже бывший руководитель подразделения исследований и разработок автомобилей итальянской студии.
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