Редки рецепт - рыба становится еще вкуснее, сочнее и нежнее

﻿﻿Итак, вы решили приготовить праздничное горячее блюдо к Новому году или Рождеству, открыли интернет - и там увидели тысячи рецептов - какой выбрать?! Ну, например, я выбираю по следующим критериям (учитывая, что это мой любимый праздник): чтобы рецепт был простым и не требовал от меня «рысью» по магазинам в поисках ингредиентов; чтобы время приготовления занимало минимум – без предварительного замачивания, маринования и прочих телодвижений; чтобы блюдо было оригинальным (сразу исключаю "мясо по-французски" или "курицу с ананасом" и т.