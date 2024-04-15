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Армия Израиля представила «широкий спектр вариантов» ответа на ракетный удар Ирана

Армия Израиля представила «широкий спектр вариантов» ответа на ракетный удар Ирана

Правительство Израиля определится с конкретным видом ответа на атаку Ирана по своей территории в понедельник или в ближайшие дни, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питера Лернера.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Эти варианты останутся на бумаге, потому что у дедушке спотыкача скоро выборы! И ему ой, как не хочется большой войны!
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