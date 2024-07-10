Стало известно, за что будут штрафовать электросамокатчиков

Государственная Дума готовится установить высокие штрафы за нарушения ПДД пользователями электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), рассказал спикер Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.
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