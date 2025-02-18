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В массовом ДТП в центре Рязани пострадал человек

В массовом ДТП в центре Рязани пострадал человек

49-летний водитель автомобиля «Лексус» столкнулся с тремя другими машинами: «Рено Логан» (водитель — 50-летний рязанец), «Фольксваген» (водитель — 60-летний житель Рязани) и «Хендай» (водитель — 24-летний рязанец).

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