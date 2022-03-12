Месси сконцентрирован на ЧМ-2022, и «ПСЖ» дает ему все возможности для подготовки. Лео адаптировался во Франции

Лионель Месси доволен своим положением в «ПСЖ». Как пишет L’Équipe, аргентинец адаптировался во Франции.

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