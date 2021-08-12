Волгоградские экоактивисты протестуют против строительства дороги на объекте ЮНЕСКО Александр АлексеенкоНебезразличные к окружающей природе жители Волгограда разбили палаточный городок на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма».
Волгоградские экоактивисты протестуют против строительства дороги на объекте ЮНЕСКО Александр АлексеенкоНебезразличные к окружающей природе жители Волгограда разбили палаточный городок на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма».
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