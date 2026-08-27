Пожили в метро и надоело? Жители Киева в закрытых чатах обсуждают сдачу города к 2030 году

Пожили в метро и надоело? Жители Киева в закрытых чатах обсуждают сдачу города к 2030 годуОдна из её знакомых, проживающая в городе, в личной беседе допустила, что для такого развития событий страну должны довести до состояния, когда она сама захочет отдать столицу с облегчением: «надо так отутюжить Украину, чтобы страна захотела с радостью и облегчением его отдать».
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