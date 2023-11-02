Телеведущая Виктория Боня впервые показала лицо после пластики за 20 миллионов рублей

Операцию бывшая участница «Дома-2» делала в США.Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня публично продемонстрировала результаты работы известного пластического хирурга из США, которая обошлась ей почти в 20 миллионов рублей.
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