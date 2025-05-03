В СМИ просочились подробности плана США по урегулированию конфликта на Украине. США якобы готовы признать, что Крым де-юре принадлежит России, а все остальные территории, вошедшие в состав Российской Федерации, де-факто принадлежат России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии